Il 2 e 3 marzo, Alessandro Pani e Filippo Salaris tornano in cattedra, a Cagliari, per lezioni di “rimorchio online”.

Il rimorchio è un’arte e, come ogni arte, anche questa ha bisogno di maestri che svelino le tecniche segrete che vengono tramandate di generazione in generazione. Dopo aver dispensato per anni le loro mosse migliori i due guru del rimorchio targati Artisti Fuori Posto tornano in scena, il 2 e 3 marzo (entrambi i giorni alle ore 18.30 e alle 20.30) agli Intrepidi Monelli, in viale Sant’Avendrace 100, a Cagliari, per rivelare i segreti del rimorchio online.

A distanza di sei anni dal primo spettacolo “Hard on: Guida galattica per rimorchiare”, che ha visto centinaia di spettatori partecipare alle divertenti gag (sia live che in video) di Alessandro Pani e Filippo Salaris, nei panni dei due maestri di seduzione che hanno insegnato al pubblico presente in sala come “rimorchiare” con facilità, il nuovo “Hard on”, per l’appunto Reloaded, analizza la seduzione ai tempi della rete: il “rimorchio 2.0”.

“La maggior parte di voi ne possiede uno. C’è chi ce l’ha piccolo e chi l’ha più grosso, ma una cosa è sicura: non lo avete ancora usato al massimo delle sue potenzialità” e l’unico modo di imparare è essere presenti e attenti perché i veri maestri non amano ripetersi. Tra chat piccanti, collegamenti in diretta, richieste d’amicizia, video illustrativi e realtà virtuale tutti saranno chiamati in causa, sia uomini che donne, e tutti dovranno imparare a sfoggiare il proprio sex appeal nel mondo digitale.

Ad accompagnare in video i due attori saranno presenti anche Sergio Cugusi, Piero Murenu e Francesca Saba, mentre le luci saranno a cura di Ivano Cugia.

