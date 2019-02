Il Banco di Sardegna conferma la piena disponibilità ad accordare una moratoria di un anno – sui finanziamenti in essere – ai pastori che ne faranno richiesta.

Il Banco di Sardegna, nell’ambito delle iniziative finanziarie straordinarie a sostegno della filiera lattiero-casearia, conferma, come già annunciato al tavolo regionale del 13 febbraio scorso, la piena disponibilità ad accordare una moratoria di un anno – sui finanziamenti in essere – ai pastori che ne faranno richiesta.

L’iniziativa viene assunta in analogia con quanto già fatto di recente per gli agricoltori danneggiati dagli eventi atmosferici e in linea con la politica adottata dal Banco di Sardegna in presenza di situazioni straordinarie.

