Il Carbonia ha pareggiato 1 a 1 la partita di ritorno dei quarti di finale con il Villasor e si è così qualificato per le semifinali della Coppa Italia di Promozione regionale (all’andata finì 0 a 0).

Il Carbonia ha pareggiato 1 a 1 la partita di ritorno dei quarti di finale con il Villasor e si è così qualificato, dopo lo 0 a 0 maturato due settimane fa al Comunale “Carlo Zoboli”, grazie al goal realizzato in trasferta, per le semifinali della Coppa Italia di Promozione regionale. Il Carbonia è passato in vantaggio al 15′ della ripresa con Giacomo Sanna ed è stato raggiunto alla mezz’ora da Giuseppe Mura.

Sugli altri campi, l’Orrolese ha compiuto un’autentica impresa, rimontando due goal ad Arborea e vincendo 3 a 2, risultato che la qualifica per le semifinali, dopo la sconfitta casalinga subita per 2 a 1, anche in questo caso per il maggior numero di goal realizzato in trasferta; ed il Valledoria ha eliminato l’Ozierese 1926, pareggiando 0 a 0 a Ozieri, dopo aver vinto in casa per 2 a 0. Il quadro delle semifinaliste verrà completato domani pomeriggio, a Fonni, dove alle 16.30 si affronteranno Fonni Calcio e Thiesi che partiranno dalla vittoria per 3 a 2 ottenuta dal Thiesi due settimane.

