Il centro di Carbonia al buio per un guasto all’illuminazione pubblica in piazza Roma e via Gramsci.

Questa sera si è verificato un guasto all’interno del quadro elettrico che gestisce l’illuminazione pubblica della Piazza Roma e della via Gramsci. Non è stato possibile risolvere il problema nella giornata odierna. Domattina, domenica 17 febbraio, i tecnici della Zephyro SpA provvederanno a ripristinare la corretta funzionalità del quadro elettrico. L’Amministrazione comunale si scusa con i cittadini e gli operatori commerciali per gli eventuali disagi occorsi.

