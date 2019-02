Ciascuno spazio è ripartito in distinte sezioni, aventi le dimensioni di 2 metri lineari di altezza per 1 metro lineare di base. La numerazione degli spazi, conformemente a quanto scaturito dal sorteggio, è progressiva, da sinistra a destra, su una sola linea orizzontale.

Il comune di Carbonia ha definito gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale in vista delle consultazioni elettorali regionali del 24 febbraio 2019.

