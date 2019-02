Sulla scheda l’elettore può esprimere il proprio voto sia per un candidato alla presidenza della Regione sia per una qualunque delle liste circoscrizionali, anche non collegata al Presidente votato.

Il comune di Carbonia ha diffuso una nota contenente le modalità di voto per le elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio 2019.

Live Translation

Contatore Visite 2091 Oggi:

Oggi: 3442 Ieri:

Ieri: 26753 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 29 Utenti attualmente in linea: