Il comune di Carbonia ha eseguito recentemente numerosi interventi finalizzati a sistemare strade urbane e rurali.

I materiali utilizzati per l’esecuzione degli interventi variano dal tout-venant al polverino da cava, per un totale di circa di 400 metri cubi.

• Piazzale scuola in via Santa Caterina;

• Piazzale presso Scuole Superiori in via delle Cernitrici;

Come ha precisato l’assessore delle Manutenzioni Gian Luca Lai, «i lavori realizzati non sono sufficienti a rispondere alle numerose richieste della popolazione, ma rappresentano comunque un punto di partenza nella risoluzione dell’annoso problema della carente manutenzione stradale».

«La sistemazione delle strade urbane e rurali è fondamentale per venire incontro alle richieste di maggiore fluidità e sicurezza della circolazione dei veicoli avanzate dai cittadini residenti in quelle aree», ha detto il sindaco Paola Massidda.

