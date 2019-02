Il Festival BaB “Bimbi a Bordo”, divenuto punto di forza della programmazione regionale per la letteratura per ragazzi, non si ferma e guarda con decisione all’edizione 2019. “Liberarsi…. liberando. Cercatori di orizzonti, cacciatori di libertà” è il tema scelto per il festival di letteratura per ragazzi che si terrà a Guspini, che godrà sempre della direzione scientifica di Mara Durante e del coordinamento dell’associazione “Incoro”, giunto quest’anno alla VII edizione. In questi giorni Matteo Razzini, tra i protagonisti indiscussi dell’edizione 2018, sta incontrando i bambini e ragazzi delle scuole del territorio per presentare il suo ultimo libro “la ricetta della Strafelicità”. Dopo gli appuntamenti con le scuole di Thiesi, Masullas e San Gavino, oggi lo scrittore incontra gli alunni e i docenti di San Nicolò Arcidano, Mogoro e Gonnosfanadiga, venerdì ancora Gonnosfanadiga, Guspini e Arbus e, infine, sabato San Sperate, presso la libreria Favolare. Gli altri incontri si terranno tutti presso le scuole primarie tranne a Guspini e San Nicolò d’Arcidano dove l’autore incontrerà le Scuole Secondarie. Gli incontri presso i comuni di San Gavino, Thiesi e San Nicolò d’Arcidano si terranno anche grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale.

