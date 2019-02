Modifica del regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Il presidente Daniela Marras ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia in seduta straordinaria, per giovedì 14/02/2019, alle ore 17,30, 1ª convocazione, per l’esame del seguente ordine del giorno:

