Il sindaco Ignazio Locci ha convocato il Consiglio comunale di Sant’Antioco in seduta straordinaria per mercoledì 13 febbraio.

– Approvazione modifica protocollo d’intesa tra il comune di Sant’Antioco e l’associazione di volontariato Onlus Le Rondini per l’attuazione del nuovo progetto “Quando la disabilità non è un ostacolo”.

Il sindaco Ignazio Locci ha convocato il Consiglio comunale di Sant’Antioco in seduta straordinaria per il giorno mercoledì 13 febbraio, alle 19.00. All’ordine del giorno figurano due punti:

