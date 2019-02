In occasione delle elezioni regionali, verrà allestita nella sede della Regione Sardegna, in viale Trento 69 a Cagliari (primo piano Torre), una Sala stampa dedicata.

In occasione delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del Presidente della Giunta, previste per il 24 febbraio 2019, verrà allestita nella sede della Regione Sardegna, in viale Trento 69 a Cagliari (primo piano Torre), una Sala stampa dedicata.

La Sala stampa sarà aperta dalle ore 6.30 alle ore 24.00 di domenica 24 febbraio e dalle ore 6.30 fino all’arrivo dei dati finali relativi allo spoglio, lunedì 25. Sarà possibile seguire in tempo reale i risultati dello scrutinio. Le operazioni di spoglio cominceranno alle ore 7.00 di lunedì 25 febbraio. I dati elettorali saranno elaborati a cura della Regione Autonoma della Sardegna.

Saranno a disposizione dei giornalisti delle testate accreditate spazi adibiti ai collegamenti televisivi, corner, area wifi e postazioni per il lavoro dei redattori. Per accedervi, i direttori responsabili delle singole testate giornalistiche che ancora non l’avessero fatto sono invitati a richiedere l’accredito all’Ufficio Stampa della Giunta regionale per posta elettronica agli indirizzi ufficio.stampa@regione.sardegna.it e uffstamparas@gmail.com entro le ore 12.000 di giovedì 21 febbraio. Dovranno essere indicati: nominativo, luogo e data di nascita, posizione ricoperta e gli estremi di un documento di riconoscimento. L’accredito potrà essere ritirato dal titolare direttamente all’ingresso della Sala stampa al momento dell’apertura.

