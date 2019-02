Inizieranno nel prossimo mese di maggio, a Carloforte, le riprese della terze serie della fiction “L’Isola di Pietro”. Gianni Morandi, il “dottor Pietro Sereni”, lo aveva anticipato lo scorso 22 settembre, nell’intervista rilasciata prima dell’inizio del concerto “regalato” a Carloforte e alla Sardegna in segno di riconoscimento per la grande e calorosa ospitalità ricevuta fin dal primo giorno che vi ha messo piede per realizzare la fiction di Canale 5 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Kyt6ukh8eQA .

Rispetto alle prime due edizioni, il periodo dell’anno in cui verranno effettuate le riprese è stato cambiato, dall’autunno della prima, all’estate-autunno della seconda, alla primavera-estate di questa terza che sta per vedere la luce. La produzione di questa terza serie è la conferma del grande successo ottenuto dalla fiction che, sia nella prima sia nella seconda edizione, ha raggiunto elevati indici nelle rilevazioni auditel, ormai principale e imprescindibile termometro sul quale vengono giudicati i programmi televisivi.

Per Carloforte e la Sardegna, sarà una nuova straordinaria vetrina per la promozione delle due isole a fini turistici, necessaria ma non sufficiente, se non seguiranno i dovuti interventi, ad iniziare dal miglioramento del sistema dei trasporti, ancora precario e dell’infrastrutturazione del territorio.

Allegate le fotografie del concerto del 22 settembre 2018.

