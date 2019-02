Italo: 150 nuove assunzioni nel 2019/2020.

Italo inizia il 2019 con una grande novità e cioè l’assunzione di 150 persone nel biennio 2019-2020. La società ferroviaria è alla ricerca di: hostess e steward di bordo, che si occuperanno di accogliere i viaggiatori, assisterli durante il tragitto e offrire loro il servizio di benvenuto a bordo treno; Operatori di Impianto, i quali si occuperanno della movimentazione del treno fra gli impianti di manutenzione e le stazioni di partenza dei convogli. I requisiti richiesti per hostess e steward sono: diploma di scuola secondaria; Ottima conoscenza dell’inglese; esperienza lavorativa: ambito turismo, ristorazione, trasporti, attività ricreative, servizi alla persona (preferenziale); disponibilità al trasferimento presso tutte le presenti sedi lavorative e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. I requisiti richiesti per gli operatori di Impianto sono: diploma Tecnico/ scientifico (5 anni); Esperienza lavorativa: ambito meccanico, elettrico, trasporti, logistica (preferenziale); disponibilità al trasferimento presso tutte le presenti sedi lavorative; disponibilità a lavorare nei giorni festivi. Oltre a queste due figure Italo è alla ricerca anche di…

