La Dinamo alle 18.00 al PalaSerradimigni affronta la New Basket Brindisi, per la terza giornata di ritorno dela “regular season”. Per la squadra di Vibcenzo Esposito, reduce dalla bella vittoria europea sul campo della Pallacanestro Varese, vuole tornare alla vittoria in campionato, dopo che proprio a Varese, la scorsa settimana ha visto interrompersi la striscia vincente di cinque partite consecutive (complessivamente di sette con le precedenti due vittorie in Fiba Europe Cup).

La squadra pugliese di Frank Vitucci arriva a Sassari in grande forma, reduce da tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque giornate, che le hanno consentito di accedere alle Final Eight di Coppa Italia, grazie anche all’impresa sulla capolista Olimpia Milano.

