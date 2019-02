La Dinamo in campo questo pomeriggio a Torino, contro l’Auxilium, nell’ultima partita prima delle Final Eight di Coppa Italia.

Archiviata con la vittoria sul Larnaca ed il primo posto nel girone la seconda fase della Fiba Europe Cup, la Dinamo Banco di Sardegna torna in campo questo pomeriggio, alle 17.00, a Torino, contro l’Auxilium, nell’anticipo della 4ª giornata di ritorno della regular season del campionato. Per la squadra di coach Vincenzo Esposito si tratta dell’ultimo impegno prima della Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 14 al 17 febbraio al Mandela Forum di Firenze. La partita odierna è assai delicata, contro un avversario dal grande potenziale, fortemente intenzionato ad allontanarsi dalla zona calda della classifica, dove si è ritrovata dopo un incerto avvio di stagione. La Dinamo, da parte sua, intende ritrovare la vittoria in campionato, dopo le ultime due sconfitte con Varese e Brindisi, che hanno interrotto una serie positiva di cinque vittorie consecutive.