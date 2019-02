La diocesi di Cagliari celebra il 60° anniversario del settimanale diocesano e 25° di Radio Kalaritana.

«Comunicazione ed evangelizzazione per una chiesa missionaria in uscita»

In occasione del 60° anniversario del settimanale diocesano e del 25° di Radio Kalaritana, la diocesi di Cagliari propone tre serate di approfondimento sulle tematiche comunicative alle quali prenderanno parte: Paolo Ruffini (13 febbraio), prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; mons. Giovanni D’Ercole (14 febbraio), vescovo di Ascoli Piceno; Vincenzo Morgante (15 febbraio), direttore di rete e di testata di Tv2000 e InBlu. Le conferenze si terranno presso la Sala Benedetto XVI della curia arcivescovile di Cagliari (via mons. Cogoni, 9), con inizio alle 17.00.

Live Translation

Contatore Visite 232 Oggi:

Oggi: 3036 Ieri:

Ieri: 24461 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 13 Utenti attualmente in linea: