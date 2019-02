La fiaba “Il coraggio di Tatana” sarà protagonista del terzo e ultimo appuntamento di “Fiabe a merenda”, domenica 24 febbraio, al Museo Archeologico Villa Sulcis di Carbonia.

La fiaba “Il coraggio di Tatana” sarà protagonista del terzo e ultimo appuntamento di “Fiabe a merenda”, l’iniziativa per le famiglie promossa dal Sistema Museale della Città e dedicata ai bambini da 5 a 10 anni. Ai primi due incontri sono state tante le famiglie che hanno partecipato per un pomeriggio in compagnia di storie fantastiche.

