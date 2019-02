La giornata di basket: in serie C Automek Calasetta-Basket Antonianum, in serie D Sinnai Basket-Sulcispes e Scuola Basket Miners Carbonia-Basket Uri Club.

Nel campionato di serie D, giunto alla quinta giornata del girone di ritorno, la Sulcispes, reduce dalla netta sconfitta per 89 a 68 sul campo del Basket Uri Club, gioca ancora in trasferta, alle 20.30, sul campo del Sinnai Basket; la Scuola Basket Miners Carbonia, pure reduce da una netta sconfitta sul campo del C.M.B. Porto Torres, ospita alle 18.00 il Basket Uri Club, formazione che occupa la quarta posizione in classifica, con 24 punti. La squadra di Marco Dessì è ottava, con 18 punti, la Sulcispes di Paolo Massidda sesta, con 22 punti.

Dopo la pesante sconfitta subita la scorsa settimana sul campo della capolista Esperia, l’Automek Calasetta affronta questa sera, alle 18.00, al Palazzetto dello sport di Campo Sciamain, a Calasetta, il Basket Antonianum, nella seconda giornata di andata della fase a orologio del campionato di serie C Silver di basket maschile. La squadra quartese condivide con quella di Simone Frisolone la quarta posizione in classifica, con 22 punti, dopo aver travolto l’Olimpia Cagliari, 89 a 60, nella prima giornata della seconda fase del torneo.

