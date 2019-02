La RSU Eurallumina esprime soddisfazione per l’approvazione del decreto che prevede la copertura della CIGS per riorganizzazione aziendale per il 2019.

La RSU Eurallumina esprime soddisfazione per l’approvazione del decreto che prevede la copertura della cassa integrazione guadagni speciale per riorganizzazione aziendale per il 2019.

«Le diverse iniziative messe in atto in questi ultimi mesi – si legge in una nota della RSU Eurallumina -, l’intensificarsi delle stesse azioni negli ultimi giorni da parte della RSU, le continue sollecitazioni verso le istituzioni aventi titolo, il coinvolgimento della Prefettura di Cagliari a cui è stato richiesto un intervento diretto per la risoluzione del problema, sino a cariche più alte come quella del presidente del Consiglio dei ministri, a cui va sommato l’impegno dell’azienda nel provvedere il più celermente possibile alle diverse richieste di ulteriori documentazioni da parte del ministero del Lavoro, con la correttezza della documentazione prodotta, insieme al coinvolgimento della F.U.L.C., tutto questo ha consentito, poche ore fa, il decreto per la copertura della CIGS per riorganizzazione aziendale per il 2019 pervenisse in azienda. Decreto che vale per tutti i lavoratori, indistintamente!!!»

«La dimostrazione che non bisogna attendere che le situazioni diventino croniche per agire – aggiunge la RSU Eurallumina -. L’azienda ha già avviato i contatti con l’INPS, ci sarà da attendere i tempi strettamente tecnici che sono purtroppo necessari, allora si potrà dar corso agli adempimenti per la sottoscrizione dei tabulati e potranno richiedere le spettanze. Altro è – conclude la RSU Eurallumina – il risultato di vitale importanza che dobbiamo portare a casa, ma il riconoscimento di questo diritto acquisito, ha oggi ricevuto la ratifica definitiva.»

