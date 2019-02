La Vanoli Cremona di Meo Sacchetti è la prima finalista della Coppa Italia 2019. Alle 21.00 Dinamo-Brindisi.

La Vanoli Cremona di Meo Sacchetti è la prima finalista della Coppa Italia 2019. Superata la Segafredo Virtus Bologna per 102 a 91. Grande protagonista l’ex Dinamo Travis Diener, autore di 26 punti in 28 minuti, con 6 su 9 da 3 punti, 2 su 3 da 2 punti e 4 su 4 ai tiri liberi, 1 rimbalzo, 3 assist, 28 di valutazione.

L’altra finalista uscirà dalla seconda semifinale, in programma alle 21.00 tra Dinamo Banco di Sardegna e Happy Casa Brindisi. I tifosi della Dinamo sognano una finale contro il grande ex, protagonista di due vittorie della Coppa Italia e dello storico “triplete”!

