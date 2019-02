La Vanoli Cremona di Meo Sacchetti e Travis Diener ha vinto la Coppa Italia 2019, superando in finale l’Happy Casa Brindisi con il punteggio di 83 a 74 (primo tempo 45 a 37). La squadra lombarda ha condotto la partita in vantaggio dall’inizio alla fine, chiudendo il primo quarto sul 23 a 18 e il terzo sul 62 a 51. Travis Diener non ha ripetuto la strepitosa prova fornita in semifinale contro la Segafredo Virtus Bologna (26 punti in 28 minuti, 30 di valutazione), fermandosi a 8 punti in 25′, con 2 su 7 da 3 punti (contro il 6 su 9 della semifinale), ma è stata la squadra a giocare al meglio, vincendo con pieno merito. LìHappy Casa Brindisi si era qualificata superando in semifinale la Dinamo Banco di Sardegna per 87 a 86.

Per Meo Sacchetti si tratta della terza vittoria in Coppa Italia da tecnico, le prime due le firmò alla guida della Dinamo, la seconda nella stagione dello storico “triplete”. La sua è un’autentica impresa, considerato che è giunto a Cremona nell’estate 2017, con la squadra appena retrocessa in A2 e ripescata in A1 al posto della Juve Caserta, esclusa dal Consiglio Federale del 14 luglio. E da oltre un anno Meo Sacchetti guida anche la Nazionale.

