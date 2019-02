L’artista Adele Ceraudo madrina della Cagliari SoloWomenRun dei record.

L’appuntamento è a ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti, e sarà anche l’occasione per fornire gli ultimi dettagli sulla SoloWomenRun del giorno successivo e anticipare le prime informazioni sull’evoluzione della manifestazione in Sardegna nel 2020.

Live Translation

Contatore Visite 3939 Oggi:

Oggi: 7158 Ieri:

Ieri: 54124 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 29 Utenti attualmente in linea: