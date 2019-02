L’assessorato regionale del Turismo ha pubblicato l’avviso per la richiesta di contributi in favore di manifestazioni di interesse turistico (L.R. 7/1955).

L’assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha pubblicato sul sito istituzionale l’avviso per la richiesta di contributi in favore di manifestazioni di interesse turistico previsti dalla legge regionale 7/1955. I soggetti interessati devono presentare domanda entro le ore 13.00 di lunedì 18 marzo.

Le risorse riguardano l’annualità 2019, secondo i requisiti e i criteri fissati dalla delibera di Giunta dello scorso 22 gennaio. La pubblicazione del bando a inizio anno ha puntato a garantire agli operatori una migliore programmazione e certezza del finanziamento delle manifestazioni di grande richiamo turistico. La delibera ha previsto un aumento del 20 per cento del contributo dei grandi eventi inseriti nel cartellone unico regionale delle maggiori manifestazioni della tradizione regionale, dei grandi eventi culturali e sportivi e dei cartelloni tematici (spettacolo e cultura, manifestazioni folkloristiche e tradizionali, turismo enogastronomico, artigianato artistico e tradizionale, turismo religioso e turismo congressuale mentre sono esclusi gli eventi sportivi).

Inoltre, ha confermato la possibilità dell’anticipazione sul contributo concesso come introdotto nello bando 2018. Pur innalzando lo stanziamento alle manifestazioni in graduatoria, è stato previsto di mantenere la quota di risorse a disposizione dei centri sotto i 5mila abitanti per gli eventi con un potenziale di crescita ma che non necessitano di ingenti risorse. Una novità concerne, infine, le manifestazioni sull’artigianato artistico e tradizionale della Sardegna. Gli eventi che rientrano nella programmazione regionale dovranno garantire la valorizzazione e la visibilità dei prodotti artigianali a marchio ISOLA o inclusi nella vetrina digitale dell’artigianato artistico SardegnaArtigianato.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments