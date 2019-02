L’associazione “Sardegna Pulita” denuncia i ministeri che “violerebbero la legge in materia di esportazione di armamenti verso l’Arabia Saudita, paese in guerra”.

Nel corso dell’ennesima manifestazione pacifista svolta oggi a Roma, Angelo Cremone ed Ennio Cabiddu, coordinatori dell’associazione “Sardegna Pulita”, hanno annunciato la presentazione di un esposto denuncia alle Procure della Repubblica di Roma e Cagliari, “su presunti reati ministeriali e concorso in strage” nei confronti di istituzioni dello Stato italiano e Ministeri competenti che “violerebbero la legge in materia di esportazione di armamenti verso l’Arabia Saudita, paese in guerra”.

Live Translation

Contatore Visite 254 Oggi:

Oggi: 7158 Ieri:

Ieri: 50439 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 11 Utenti attualmente in linea: