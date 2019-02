Luigi Lotto (Presidente V Commissione): «Quanto sta accadendo sul fronte del comparto agropastorale, richiama tutti noi ad atteggiamenti di attenzione e responsabilità».

Luigi Lotto, presidente della V Commissione del Consiglio regionale, interviene sulla vertenza dei pastori sardi.

«Quanto sta accadendo sul fronte del comparto agropastorale, richiama tutti noi ad atteggiamenti di attenzione e responsabilità nei confronti di un settore che per la Sardegna è molto più di un comparto produttivo, in quanto ne identifica la storia è la cultura – scrive in una nota Luigi Lotto -. La Regione Sardegna ha fatto tanto in questi anni, anche se non sarà mai troppo, e ci auguriamo che la stessa attenzione venga oggi dal governo nazionale.»

«Faccio appello affinché nessuno abbandoni il tavolo della trattativa e in questi giorni si costruisca un’intesa che riporti serenità nella famiglie dei pastori e nei rapporti tra le parti – aggiunge Luigi Lotto -. Faremo ogni passo per agevolare questo percorso, compresa la convocazione della stessa commissione 5 con l’assessore e i protagonisti, qualora lo si ritenesse utile allo scopo.»

«Ho fiducia che la contingenza attuale verrà superata quanto prima, evitando ulteriori atti di violenza. Richiamo però l’attenzione sulla necessità sempre più impellente di una riforma radicale del comparto che ponga al centro il rilancio delle aziende agropastorali e delle imprese di trasformazione – conclude Luigi Lotto – con l’obiettivo valorizzare i prodotti lattiero caseari e di elevare i livelli di reddito per i pastori.»

Luigi Lotto

