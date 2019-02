Martedì 12 febbraio la Sala Alcoa di Portoscuso ospiterà il convegno “Energia e industria, continuità produttiva del polo di Portovesme dopo il carbone”.

La Filctem della Sardegna sud occidentale organizza per il giorno 12 febbraio 2019, a Portoscuso, nella sala Alcoa in via Enrico Fermi, a partire dalle ore 16.30 l’iniziativa: “Energia e industria, continuità produttiva del polo di Portovesme dopo il carbone”.

Live Translation

Contatore Visite 2511 Oggi:

Oggi: 3831 Ieri:

Ieri: 26954 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 31 Utenti attualmente in linea: