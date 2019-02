Meo Sacchetti guiderà la Vanoli Cremona, fresca vincitrice della Coppa Italia, fino al 2022. La società lombarda ha ufficializzato oggi l’estensione dell’accordo. Il tecnico di Altamura, in precedenza vincolato fino al 2020, guiderà, dunque, per le prossime tre stagioni la Vanoli, appena portata al primo trofeo della sua storia in serie A, confermando la sua propensione, già emersa a Sassari, di legarsi ad un Club per più stagioni. Oggi guida anche la Nazionale.

