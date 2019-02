Mercoledì 6 febbraio si terrà a Cagliari il seminario “Come si costruisce una strategia aziendale attraverso i marchi“, organizzato dallo Sportello Proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche e rivolto in particolare alle aziende del settore agroalimentare.

Il marchio come il prodotto ha un suo ciclo di vita: non basta solo registrarlo nei territori dove lo si usa, o si intende usare, ma occorre anche contrastare le richieste per marchi simili di terzi ed evitare che il diritto di esclusiva si estingua. Il seminario cercherà di fare il punto sulle buone pratiche in materia, anche con l’aiuto di alcune strategie di successo.

L’evento vuole fornire quante più informazioni possibili alle imprese agroalimentari per la definizione di strategie di costruzione, difesa e valorizzazione dei propri marchi. Si approfondiranno le differenze tra marchi individuali, marchi collettivi e marchi di certificazione. Si percorrerà l’iter giuridico che porta alla registrazione, valutando anche le possibili interferenze con le DOP e le IGP, per poi trattare della difesa (anche on-line) e della valorizzazione del marchio.

Il relatore è l’avvocato esperto di proprietà intellettuale Emanuele Montelione. Interverranno inoltre Alessandro Deplano, Gruppomisto comunicazione, e Sergio Sulas, presidente del GAL Marghine.

Appuntamento alle 14:30 alla Manifattura Tabacchi di Cagliari, in viale Regina Margherita, 33.

La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione sul portale dedicato PuntoCartesiano.it , dov’è anche disponibile il programma completo.

