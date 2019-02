Nel 20° anno della sua nascita, la Scuderia Porto Cervo Racing ha eletto i suoi nuovi rappresentanti.

Via libera al nuovo direttivo della Scuderia Porto Cervo Racing, sabato 16 febbraio nella sala riunioni del Ristorante “La vecchia Costa” si è votato per i rappresentanti del sodalizio sportivo. Sette i soci scelti tra i 128 che a vario titolo, si occuperanno dell’organizzazione degli appuntamenti del Team.

Ecco i nomi del direttivo neo eletto: Dino Caragliu, Mauro Atzei, Gianni Coda, Vanni Pileri, Sergio Deiana, Vittorio Musselli e Paolo Fiori.

«Da quando è nata nel 1999, la scuderia ha sempre profuso un impegno importante per diffondere questo splendido sport – ha detto il confermato presidente Mauro Atzei. La Porto Cervo Racing guarda ora al futuro: il 2019 avrà un calendario fitto di appuntamenti, si festeggerà il ventennio con l’organizzazione dell’8° Rally Terra Sarda con tante manifestazioni collaterali. Non mancheranno novità ed opportunità rivolte ai propri Piloti, co-Piloti e il gruppo degli Udg.

«La Scuderia Porto Cervo Racing migliora, cresce e – aggiunge Mauro Atzei – le votazioni ci consentono di procedere nell’organizzazione dei nuovi appuntamenti sia motoristici che di aggregazione sociale. L’incarico 2019-2024 rappresenta, innanzitutto, la partecipazione attiva, il rinnovato impegno verso i soci e la loro attività agonistica, ma anche l’organizzazione di manifestazioni di alto livello come la nostra Scuderia è in grado di offrire. La Porto Cervo Racing potrà mantenere e accrescere l’autorevolezza che la contraddistingue nel mondo delle corse ribadendo il suo ruolo da ente di riferimento per i rally e gli eventi nell’isola.»

La stagione inizierà nel segno della tradizione ma anche delle novità: i piloti e co-piloti della Porto Cervo Racing avranno dei riferimenti molto importanti, Paolo Fiori per la gestione del nuovo portale web e dell’immagine coordinata della Scuderia e dei suoi associati, Sandra Medda per le attività di segreteria e di gestione piattaforme social, Marzia Tornatore che curerà l’ufficio stampa. Inoltre sono state definite delle figure esterne o interne al direttivo con funzioni di referenti tra gli associati. Referente dei piloti: Vittorio Musselli e Gabriele Angius; dei Copiloti: Fabio Salis e Tonino Mulas; degli UdG Gallura: Giovanna Saba, UdG Urzulei: Alessandro Murgia, UdG Ogliastra: Giuseppe Albai.

Nel 2019, per festeggiare il ventennio sono previsti una serie di eventi ad iniziare dal 4 al 5 maggio con la manifestazione “Centro Sardegna Minikart” da svolgersi a Bono (SS), rivolta ai giovanissimi che potranno approcciarsi a questa specialità. A fine settembre è prevista, da parte del Comune di Arzachena, la realizzazione della Settimana dello Sport rivolta a tutte le Associazioni nella quale la Porto Cervo Racing proporrà la 5ª Campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Sono previste altre due iniziative importanti, la Giornata del pilota e co-pilota (incontro per migliorare la stesura note e guida sportiva) e un evento dedicato alle associazioni di diversamente abili che da anni collaborano con il Team. Non mancherà l’attesissima 8ª edizione del Rally Terra Sarda in programma il 5 e 6 ottobre dove sono previsti tutta una serie di eventi collaterali.

