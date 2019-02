Nuovo bagno di folla, per il vicepremier, ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, questa mattina al Mercato di San Benedetto, a Cagliari.

Ritornato a distanza di pochi giorni nell’Isola per festeggiare insieme al neogovernatore Christian Solinas, la vittoria nelle elezioni Regionali di domenica 24 febbraio, il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini ha partecipato ad una conferenza stampa con lo stesso Christian Solinas ed il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili.

«Avevamo detto che la collaborazione con la Lega sarebbe stata di prospettiva e oggi, con la vittoria alle regionali – ha detto Christian Solinas -, siamo qui a testimoniarlo -. Un anno fa è iniziato il percorso che ha riportato in Senato un rappresentante del Partito sardo d’azione, ora attendiamo la proclamazione degli eletti e poi si parte. I primi problemi immediati da affrontare sono sanità, prezzo del latte e continuità territoriale.»

Alla conferenza stampa ha partecipato anche Lina Lunesu Galizia, l’esponente della Lega che subentrerà in Senato a Christian Solinas, dopo la sua proclamazione a governatore della Sardegna e alle successive dimissioni da Palazzo Madama.

Matteo Salvini, tra le altre cose, ha detto di essere fiducioso su una rapida soluzione della vertenza dei pastori e, riguardo alla prossima Giunta regionale, che sarà pronta subito dopo la proclamazione degli eletti.

Circa duecento persone fuori dal mercato di San Benedetto a Cagliari hanno accolto Matteo Salvini. «Sono venuto qui per ringraziarvi con tutto il cuore – ha detto ai presenti – contate su di me. Per me è una grande responsabilità».

