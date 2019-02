Nuovo tavolo di filiera, domani mattina, a Cagliari, alle 11.00, per tentare di trovare un’intesa sul prezzo del latte ovicaprino.

Nuovo tavolo di filiera, domani mattina, in Prefettura a Cagliari, alle 11.00, per tentare di trovare un’intesa sul prezzo del latte ovicaprino. Sarà presente il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, con i rappresentanti della Regione Sardegna, le associazioni degli allevatori, i pastori, gli industriali e i responsabili delle cooperative.

Dopo il tavolo di filiera svoltosi ieri al Viminale, conclusosi senza un risultato per le distanze presenti ancora sul prezzo del latte (1 euro + iva la richiesta degli allevatori, 65 centesimi l’offerta degli industriali), oggi non ci sono state manifestazioni di protesta blocchi stradali, in attesa dell’esito del nuovo incontro in programma domani.

Le manifestazioni nei giorni scorsi si sono estese a macchia d’olio in tutta la Sardegna. Alleghiamo tre fotografie relative alla protesta messa in atto a Narcao, nella piazza Municipio, e due brevi video ed altre fotografie scattate a Sant’Antioco, dove alla protesta si sono uniti gli studenti.

Condividi... 8 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments