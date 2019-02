Percentuale di votanti in crescita a mezzogiorno, rispetto alle elezioni del 2014, nei 1.840 seggi istituiti per l’elezione del presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale.

Si è attestata al 16,77% la percentuale dei votanti a mezzogiorno, nei 1.840 seggi istituiti in Sardegna per l’elezione del presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale. Hanno votato 246.663 del milione 470mila 404 aventi diritto.

Live Translation

Contatore Visite 83 Oggi:

Oggi: 4635 Ieri:

Ieri: 25295 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 16 Utenti attualmente in linea: