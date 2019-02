Piazza Paolo VI, meglio conosciuta come piazza dei Centomila, viene ceduta a prezzo simbolico dalla Regione al comune di Cagliari. L’area prospiciente la Basilica di Bonaria, a ridosso di Su Siccu, è il bene più noto tra quelli che figurano nell’elenco degli immobili che vengono trasferiti all’Amministrazione del capoluogo isolano, secondo uno spirito di sussidiarietà e decentramento agli enti locali nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, così come la Regione ha fatto negli ultimi anni. Nell’elenco autorizzato oggi dalla Giunta figurano anche alcune aree della via San Paolo, lo sterrato di Marina Piccola (ex tenuta demaniale di San Bartolomeo), un terreno incolto produttivo nella stessa zona di San Bartolomeo, due incolti sterili di piazza Arcipelaghi e un marciapiede di viale Colombo, considerato un reliquato demaniale.

