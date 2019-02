Questa mattina i carabinieri della stazione di Guspini hanno arrestato in flagranza per il reato di furto di gratta e vinci in una tabaccheria, R.M., 61enne, pensionato.

Questa mattina i carabinieri della stazione di Guspini hanno arrestato in flagranza per il reato di furto, R.M., 61enne, pensionato di Guspini. L’uomo questa mattina è entrato in una tabaccheria di via Cagliari per comprare un gratta e vinci e, approfittando di un momento di distrazione della proprietaria, si è impadronito dell’intero blocchetto. I militari, giunti immediatamente sul posto, lo hanno identificato attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare gratta e vinci per un valore di 1.515 euro, provento del furto odierno e oltre 2.000 euro di gratta e vinci già usati, relativi a furti consumati nei giorni scorsi, anche presso lo stesso esercizio. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso l’abitazione di proprietà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani mattina.

