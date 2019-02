Questa sera, nella biblioteca di Carbonia, verranno presentati i risultati delle ricerche eseguite presso il sito di Su Carroppu di Sirri dal team del professor Carlo Lugliè.

Le ricerche archeologiche in questo riparo frequentato per oltre 10.000 anni rivelano invece, con le materie prime e i manufatti rinvenuti, come esso sia stato sempre pienamente integrato nelle reti di interazione regionale e continentale.

