Sabato 2 marzo, alla Cittadella Universitaria di Monserrato, si svolgerà il “Cubancarnival 2019”.

Sabato 2 marzo, a partire dalle ore 17.00, presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, il CRUC in collaborazione con l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno e la Regione Sardegna, organizza “Cubancarnival 2019”, la consueta festa di carnevale dedicata a bambini e adulti.

Si tratta di un evento particolarmente atteso, che ogni anno si rinnova con sempre nuovi canovacci, protagonisti e sorprese. Un modo di celebrare il Carnevale in modo ludico, ma anche un’occasione per avvicinare i più piccoli al linguaggio teatrale, alla musica, alla danza e al movimento, nonché favorire la socializzazione e lo scambio interpersonale. Un lavoro che Palazzo d’Inverno coltiva costantemente attraverso i laboratori per bambini, in una pluriennale esperienza di approccio e divulgazione dei linguaggi artistici rivolti ai più giovani. E’ infatti importantissimo che la fantasia dei bambini venga costantemente stimolata a manifestarsi nella sua totalità, in quanto benefico regolatore dell’equilibrio emozionale dei più piccoli che si affacciano al mondo. La creatività e la capacità di esternarla permettono inoltre ai bambini di dichiararsi e acquisire consapevolezze, al fine di renderli veri protagonisti e non solo fruitori del mondo.

Una grande festa quindi, ma anche un prezioso momento per regalare un’occasione di espressione in una cornice ricca di energia, sorprese e buon cibo. In particolare, i bambini avranno modo di conoscere ed essere coinvolti nell’universo della giocoleria con l’artista Simone Orrù, mentre la parte dedicata alla musica e alla danza vedrà protagonisti Luana Maoddi, Alexis Castor, Riccardo Giotti e Betty Oro. Una serata con una scaletta artistica ricca e avvincente, in cui si avvicenderanno tante sorprese che stupiranno tutti i partecipanti.

