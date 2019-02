Sale a 17 il numero dei GAL (Gruppi di Azione Locale) finanziabili dalla Regione con 17,7 milioni di euro di risorse aggiuntive.

Grazie ai 17 milioni 700mila euro previsti nella finanziaria, in aggiunta ai fondi del PSR, la Giunta regionale ha finanziando le strategie di sviluppo locale sulla Misura 19 del Programma di sviluppo Rurale 2020. La delibera recupera i due GAL precedentemente esclusi. In tal modo, sale a 17 il numero dei GAL finanziabili. L’autorità di Gestione del Programma dovrà quindi procedere allo scorrimento della graduatoria, ripescando i due GAL in precedenza rimasti fuori a causa del superamento delle strategie oggetto di finanziamento. Gli importi saranno ripartiti tra i GAL sulla base dei parametri territoriali: numero di abitanti, superficie e numero di comuni dell’area LEADER, come stabilito dal Bando di selezione. Procede intanto il negoziato con la Commissione europea per incrementare, con 2 milioni 500mila euro, le risorse per le spese di funzionamento dei Gal.

