Saranno in pagamento, a partire da lunedì 4 marzo, gli onorari dei componenti dei seggi istituiti nel comune di Carbonia in occasione delle elezioni regionali del 24 febbraio 2019.

