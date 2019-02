Si è tenuto questo pomeriggio, a Cagliari, un incontro sulla vertenza legata al cambio di appalto per il lavaggio e la sterilizzazione dei dispositivi medici per la ASSL di Sassari. 

I rappresentanti dell’assessorato della Sanità, dell’Azienda per la Tutela della salute, delle organizzazioni sindacali e della COLIS – Consorzio Lavanderie e Industrie sanitarie, questo pomeriggio si sono incontrati a Cagliari per fare il punto sulla vertenza legata al cambio di appalto per il lavaggio e la sterilizzazione dei dispositivi medici per la ASSL di Sassari. L’ATS si è impegnata a promuovere un tavolo con i sindacati e le ditte appaltatrici per il rispetto della cosiddetta clausola sociale per il passaggio dei dipendenti da una ditta all’altra. Nel frattempo, la Prefettura di Cagliari, allertata dalle organizzazioni sindacali, potrebbe convocare Regione, ATS e gli stessi sindacati per verificare se si prefigurino condizioni di disagio a carico dei lavoratori e scongiurare l’eventuale perdita di posti di lavoro.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments