Si svolgerà domenica 17 febbraio, a Carbonia, il “Social Day 2019”, manifestazione ciclistica a scopo benefico.

Coniugare l’amore per la mountain bike e la bici da corsa con il fine nobile della solidarietà sociale. È quanto si prefigge l’Asd Team Spakkaruote, che ha organizzato la manifestazione denominata “Social Day 2019”, prevista per domenica 17 febbraio.

Si tratta di una manifestazione dedicata a tutti gli amanti della bicicletta e del ciclismo in genere, uno sport che vanta nel Sulcis un numero elevato di appassionati.

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza.

Il raduno dei bikers sarà in piazza Marmilla e via Fosse Ardeatine a partire dalle ore 8.00. Dopo la partenza, il cui inizio è fissato per le ore 9.00, gli atleti percorreranno un breve circuito cittadino, per poi seguire gli itinerari specifici delle varie discipline, tra cui si segnalano escursione Enduro, XC Lunga, XC corta, Downhill, Strada e Ciclopedalata. Il rientro dei bikers avverrà intorno alle ore 12 in piazza Marmilla.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intera manifestazione, è stata disposta l’istituzione del divieto di sosta e la sospensione e modifica della circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle ore 10.00 di domenica 17 febbraio nelle seguenti strade: via Roma (nel tratto compreso tra via Grazia Deledda e piazza Roma), via Oberhausen, via Manno e via Fosse Ardeatine.

