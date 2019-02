Si terrà venerdì 1 marzo a Roma, presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari, il convegno “Produzione e commercio di armamenti: le nostre responsabilità”.

Si terrà venerdì 1 marzo a Roma presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari (via di Campo Marzio, 78), il convegno “Produzione e commercio di armamenti: le nostre responsabilità”.

Il convegno, promosso da Commissione Globalizzazione e Ambiente della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Fondazione Finanza Etica, Movimento Politico per l’Unità e Movimento dei Focolari, Pax Christi Italia, Rete Italiana per il Disarmo, Ufficio Nazionale per i Problemi sociali e il Lavoro della C.E.I., con la collaborazione del Comitato Riconversione RWM, intende favorire un ampio confronto tra istituzioni, parlamentari, associazioni di categoria, rappresentanze delle Chiese e della società civile sul tema della produzione e del commercio di armamenti italiani, con particolare attenzione al ruolo ed alle specifiche responsabilità di ciascun attore.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments