Sono in programma alle 15.00, tre delle quattro partite di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione regionale. Il Carbonia a Villasor parte dallo 0 a 0 della gara d’andata.

Sono in programma questo pomeriggio, alle 15.00, tre delle quattro partite di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia di Promozione regionale. Il Carbonia, finalista in due delle ultime tre edizioni (in entrambe le occasioni sconfitte ai calci rigore, tre anni fa dal Bosa, l’anno scorso dalla Dorgalese, al Sa Rodia di Oristano), si gioca la qualificazione alle semifinali sul campo del Villasor, dove le due squadre partiranno dallo 0 a 0 maturato due settimane fa al Comunale “Carlo Zoboli” di Carbonia. La squadra di Fabio Piras, non avendo subito goal in casa, avrà due risultati su tre (pari con goal o vittoria) nei tempi regolamentari e negli eventuali tempi supplementari. Qualora la partita terminasse sullo 0 a 0 anche al 120′, la qualificazione verrebbe decisa ai calci di rigore. Le due squadre si incontrano per la terza volta in due settimane, perché tre giorni dopo l’andata di Coppa Italia, in campionato, a Carbonia, i biancoblu si sono imposti per 3 a 0, con goal di Momo Cosa, Daniele Contu e Giacomo Sanna (rigore).

Le due squadre in campionato viaggiano con risultati ed obiettivi completamente opposti. Il Carbonia è terzo con 49 punti, alle spalle di San Marco Assemini ’80 e La Palma Monte Urpinu; il Villasor è penultimo con 19 punti, davanti al solo Carloforte, in piena zona retrocessione.

Sugli altri campi si giocano Arborea-Orrolese (andata 2 a 1) e Ozierese 1926-Valledoria (andata 0 a 2). Domani, alle 16.30, il programma dei quarti di finale si concluderà con la partita Fonni Calcio-Thiesi (andata 2 a 3).

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments