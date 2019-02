Sono stati compiuti passi in avanti nella trattativa per l’accordo sulle problematiche in discussione al “Tavolo Latte”. L’incontro di ieri, convocato a Cagliari dall’assessorato dell’Agricoltura, è stato aggiornato alla settimana prossima. Erano presenti l’assessore dell’Agricoltura e i rappresentanti di Oilos, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, AGCI Sardegna, Confcooperative, Legacoop, Confindustria, Cooperativa Allevatori Ovini, Consorzio Tutela Pecorino Romano, Consorzio Tutela Pecorino Sardo, Consorzio Tutela Fiore Sardo, Banco di Sardegna, Sfirs, Fidicoop e ASPI. Dall’incontro è emersa piena condivisione sulla quasi totalità degli articoli contenuti nell’accordo in discussione. Resta ancora da definire soltanto la parte che riguarda il prezzo del latte. La riunione ha permesso tuttavia di registrare la disponibilità degli industriali del latte e del mondo cooperativistico a valutare una possibile intesa che ancori il prezzo del latte ad un prezzo di riferimento del listino di Milano sul prezzo del Pecorino romano.

