Stanziate le risorse per la partecipazione ai campionati regionali sardi delle federazioni sportive riconosciute dal Coni e dal Cip.

Per la partecipazione ai campionati regionali sardi delle federazioni sportive riconosciute dal Coni e dal Cip (Comitato italiano paralimpico) la Giunta regionale, alla luce dell’emendamento articolo 56 comma 11, ha approvato i criteri e programma le risorse per 3 milioni 300mila euro per il sostegno finanziario 2019, alle federazioni che abbiano 5mila atleti tesserati e siano iscritti all’albo regionale. Sono stati inoltre destinati ulteriori 2 milioni di euro, arrivando così a un totale di 8 milioni 600mila euro, per lo scorrimento delle graduatorie dell’impiantistica sportiva, da destinare ai soggetti attuatori, gli enti locali, individuati con l’avviso pubblico (delibera Giunta regionale 23/5 8 maggio 2018). Con queste risorse saranno realizzati altri 13 interventi, per un totale di 50.

Un milione sarà invece destinato, con largo anticipo nella programmazione rispetto agli anni precedenti, ai progetti di promozione della lettura, festival letterari di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, realizzati da soggetti pubblici o privati. Le manifestazioni saranno realizzate come sempre in collaborazione con biblioteche, associazioni e scuole e coinvolgeranno in diverse attività bambini o persone svantaggiate. Le risorse serviranno a sostenere la realizzazione delle grandi manifestazioni consolidate, ovvero quelle che si svolgono in maniera continuativa da oltre un decennio, generando ricadute rilevanti sul piano turistico. Con lo stesso provvedimento verranno erogati anche i contributi ordinari ai soggetti ammessi, in base ai nuovi criteri stabiliti per la promozione della lettura, attraverso la presentazione delle istanze che hanno scadenza il primo marzo.

