Un milione 470mila 463 elettori sono chiamati alle urne per l’elezione del presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna.

Ancora poche ore per l’apertura dei seggi, prevista domani, domenica 24 febbraio, alle ore 6.30, per l’elezione del presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna. Sono chiamati al voto un milione 470mila 463 elettori: 750.081 donne e 720.382 uomini. Si voterà fino alle 22.00. Lo spoglio inizierà lunedì 25 febbraio, alle ore 7.00.

Il Presidente è eletto con un sistema maggioritario: chi ha più voti viene eletto, senza ballottaggio. I 60 membri del Consiglio regionale sono eletti con un sistema proporzionale con soglie di sbarramento (10% per le coalizioni, 5% per le liste singole) e premio di maggioranza (55% dei seggi per il presidente proclamato eletto con una percentuale tra il 25% ed il 40%; 60% dei seggi per il presidente proclamato eletto con una percentuale superiore al 60%)

Nel file allegato, il riepilogo delle modalità di voto delle Elezioni Regionali 2019.

