Un uomo di 48 anni è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri di Calasetta, per il furto di 30 euro dalle cassette delle offerte nella chiesa di San Maurizio.

Un uomo, C.A., classe 1971, originario di Monza ma residente a Sant’Antioco, è stato arrestato, in flagranza di reato per furto, dai carabinieri di Calasetta. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, si era introdotto nella chiesa di San Maurizio, per trafugare le offerte contenute nelle apposite cassette. Il parroco lo ha notato ed ha chiesto l’intervento dell’Arma, chiamando il numero di emergenza 112. L’uomo, che nel frattempo era uscito dalla parrocchia, dopo essersi appropriato di circa 30 euro, è stato bloccato dai militari mentre cercava di dileguarsi. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo nell’udienza fissata per domani mattina, al tribunale di Cagliari.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments