Un’infermiera 50enne di Nuxis s’è infortunata cadendo sul liquido sparso sul pavimento della Lidl di Carbonia, la struttura ha ammesso l’incidente.

Un’infermiera professionale 50enne di Nuxis s’è infortunata mentre faceva la spesa assieme al marito al supermercato Lidl di via Dalmazia, a Carbonia. La donna è scivolata sullo yogurt presente sul pavimento, rovinando malamente a terra e riportando traumi per una prognosi di tre settimane, salvo complicazioni.

La donna, per essere assistita e risarcita, si è affidata a Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini.

Lo spiacevole episodio si è verificato sabato 19 gennaio 2019, poco dopo le 14.30. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Sirai, dove i medici le hanno riscontrato la distrazione dei muscoli ischio-crurali lato sinistro, per una prognosi di tre settimane nelle quali la paziente dovrà osservare riposo assoluto, con divieto di “carico” dalla parte sinistra.

«Per una volta, quanto meno, l’atteggiamento della struttura di vendita è stato trasparente e onesto – scrive in una nota il dottor Nicola De Rossi, rappresentante dello Studio 3A -. Alla richiesta da parte di Studio 3A, per conto della propria assistita, di aprire il sinistro e di fornire le coperture assicurative, la Lidl ha confermato i fatti riferiti dalla donna e la loro dinamica rilasciando la seguente dichiarazione: “La cliente mentre si recava in cassa numero 4 è scivolata. Lo scivolamento è avvenuto per la presenza di yogurt sul pavimento”.»

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments