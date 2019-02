Venerdì 8 febbraio torna in scena a Monserrato lo spettacolo “Cinquetto tirato a lucido: il concerto che sconcerta”.

Torna in scena per una serata speciale con nuove canzoni lo spettacolo di Lucidosottile “Cinquetto tirato a lucido: il concerto che sconcerta”. Appuntamento venerdì 8 febbraio al Teatro Moderno di Monserrato con inizio alle ore 20.30.

