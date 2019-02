Venerdì pomeriggio, nella sede dell’ex Officina Meccanica, verranno celebrati i 30 anni della Sezione di storia locale di Carbonia.

Come ha precisato l’assessore della Cultura Sabrina Sabiu, «la funzione svolta da questa struttura è fondamentale, così come quella assolta da storici locali lungimiranti, senza il cui contributo sarebbero andate perdute testimonianze importanti che ci consentono di comprendere meglio il nostro passato recente».

Live Translation

Contatore Visite 3939 Oggi:

Oggi: 7158 Ieri:

Ieri: 54124 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 27 Utenti attualmente in linea: