A Carbonia è attivo il servizio Help Interferenze, che consente di inviare una segnalazione su eventuali disturbi nella ricezione della televisione digitale terrestre.

A Carbonia è attivo il servizio Help Interferenze, che consente ai singoli cittadini o agli amministratori di condominio di inviare una segnalazione su eventuali disturbi nella ricezione della televisione digitale terrestre. In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l’accesso al servizio, un antennista effettuerà gratuitamente l’intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi presso l’indirizzo indicato.

